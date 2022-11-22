Adana Demirspor'un hocası Montella, Galatasaraylıları sinirlendiren hareket! Yıldız futbolcuyu, Roma'ya tavsiye etti - Son Dakika
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Adana Demirspor'un hocası Montella, Galatasaraylıları sinirlendiren hareket! Yıldız futbolcuyu, Roma'ya tavsiye etti

22.11.2022 13:16

Adana Demirspor ile güzel bir performans sergileyen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, İtalyan basınına vermiş olduğu röportajda Roma'ya Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü tavsiye etti.

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 24 puanla lider Fenerbahçe ve ikinci Galatasaray'dan sonra üçüncü sırada yer alan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YUNUS AKGÜN'Ü ÖNERDİ

Ülkesi İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport gazetesine röportaj veren deneyimli teknik adam, eski takımı Roma'nın performansını değerlendirerek Adana Demirspor'dan öğrencisi olan Yunus Akgün'ü İtalyan devine önerdi.

"ROMA'YI TAKİP EDİYORUM"

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın performansını değerlendiren Montella, "Roma'yı takip ediyorum. Kolay bir sezon olmuyor. Çok önemli oyuncular sakatlandı; Dybala ve Spinazzola. Kuzenim de her zaman Olimpiyat Stadyumu'na gider ve bana oradan videolar atar. Takım bence Mourinho ile birlikte başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

"ROMA'YA KARŞI HALA ÇOK GÜÇLÜ DUYGULARIM VAR"

Roma'ya olan aşkından vazgeçemeyeceğini söyleyen Montella, "Roma'da olduğum zaman çocuklarımla birlikte maçlara gidiyorum. Hala çok güçlü duygularım var. Roma kalbimin derinliklerinde. Hayatımın 10 yılı orada geçti." ifadelerini kullanarak eski takımına olan sevgisini dile getirdi.

"ÇOK İLGİNÇ YETENEKLERİ OLAN BİR HUCUMCU"

"Roma'ya Süper Lig'den bir önerin var mı?" sorusu üzerine Montella, "Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim. Galatasaray'da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücumcu." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Adana Demirspor'un hocası Montella, Galatasaraylıları sinirlendiren hareket! Yıldız futbolcuyu, Roma'ya tavsiye etti - Son Dakika
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