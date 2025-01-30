Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana ekibi, yeni teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve istasyon çalışmalarıyla sona erdi.
Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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