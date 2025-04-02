Adana Demirspor Kayserispor'a Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 4 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerin idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Ligin 30. haftasında 4 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacak Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
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