Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Bilecik'te Minikler Teşvik İl Şampiyonası Rekor Katılımla Gerçekleşti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilecik minikler teşvik il şampiyonası, rekor katılımla gerçekleşti. Şampiyonada minik sporculara ve desteklerinden dolayı sporcu velilerine teşekkür eden İsmail Torunlar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle bu turnuvaları daha sık yapmayı ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda başarılı sonuçlar elde etmeyi planladıklarını belirtti. Minik kızlarda Zeynep Naz Terzi birinci olurken, minik erkeklerde ise Güney Cebeli birinci oldu.