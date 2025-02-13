Adana Demirspor-Kritik Maç Yarın

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.