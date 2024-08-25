Spor

Adana Demirspor maçının ardından

Michael Valkanis: 10 dakika daha olsa kazanabilirdik

Barış Kanbak: İstatistiklerin tek başına maç kazandırmadığını gördük

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis enteresan bir maç izlediklerini belirterek, "Ben kazanmayı seven biriyim. Bugün 2-0'dan 2-2 yaparak 1 puan aldığımız için mutluyum. Bugün farklı şeyler gördük. Oyuna 4 farklı oyuncuyla başladık. Salih gibi genç bir oyuncumuz ilk kez oynadı. Bünyamin her pozisyonda oynadı. Sağ kanatta başladı, orta alanda oynadı ve en son sol bekte görev yaptı. En iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Takım ruhunu çok güzel şekilde sahaya yansıttık. Hala 15 yaşında genç bir kalecimiz var. Bugün özellikle ilk 10 dakikadaki baskıyı soğukkanlı şekilde kontrol edebildi. Bu tarz oyunlarda bazen 15 yaşında olduğunu unutuyoruz. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Daha çok kontrol altında tutamadık. İçeriye 0-0 girmemiz gerek derken basit bir golle mağlup girdik. Penaltı var. Penaltı gol olsa gidişat farklı olabilirdi. Bu tarz deplasmanlarda en azından bir gol atmak takıma öz güven getirebilirdi. İkinci yarı farklı bir takım izledik. Oyunu kontrol atlında tutan bir takım vardı. Ali'nin performansından çok mutluyum. 2 asist yaptı, iyi mücadele ediyor. Ali gibi oyuncuları yedek oyuncu olarak değil, oyunun kaderini değiştiren oyuncular olarak görüyorum. 10 dakika daha olsa galibiyetle ayrılabilirdik. Bu gece pozitif şeyler gördük. Galip gelmek istiyorduk. En azından taraftarımız galip gelmemizi istiyordu. 2-2 yaparak elimiz boş olmadan dönüyoruz. Taraftarımızın buna sevinebileceğini ümit ediyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var. Önemli bir maç. Bu maçı bir kez daha izleyip, analizlerimizi yapıp, hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KANBAK: İSTATİSTİKLERİN TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRMADIĞINI GÖRDÜK

Üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, "Buna benzer bir sonucu ilk maçta yaşadık. Oradan çıkartmamız gereken dersler olduğunu söylemiştim. Çıkarttığımızı düşünüyorduk, bugün tekrar yaşadık. Üstün oynayan taraf bizdik. Rakibimiz 2 plan üstünden kurguladı oyunu. Bunların önlemini almıştık. Maçın kırılma anı penaltı olabilir. Gol olsa başka senaryo konuşuyor olabilirdik. İstatistiklerin tek başına maç kazandırmadığını gördük. Rakibimizin 2 katı fazla ceza sahasında topla buluştuk. Yakaladığımız fırsatları cömertçe harcadık. 2-0 öndeyken kontradan 2 gol yedik. Kendimizi de sorguluyoruz. Üzüldük. Üzgünken doğruları konuşmak zor oluyor. Rakip takıma da başarılar diliyorum. Kaybedilmiş 2 puan olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"TAKVİYELER OLACAK, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Kadro kalitesinde geçen sezona göre düşüş olmadığını aksine kadroyu koruduklarını belirten Kanbak, "Geçen seneye göre kalitede düşüş olduğunu düşünmüyorum. Şu an sezon başındayız. Dalgalı performanslar olabilir. Biz hep sezona iyi başlamayan bir takımdık. Daha sonra açılan bir takımız. Takviyeler olacak, çalışmalar devam ediyor. Kadro kalitesinin düşük olduğunu düşünmüyorum. Geçen seneden sadece Porozo yok. O mevkiyi de doldurduk" dedi.