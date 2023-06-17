Adana Demirspor, Montella ile yollarını ayırdı: Pirlo ve Lucescu adaylar arasında - Son Dakika
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Adana Demirspor, Montella ile yollarını ayırdı: Pirlo ve Lucescu adaylar arasında

17.06.2023 11:43

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı. Takımın yeni hedefi ise Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo veya Razvan Lucescu. Ayrıca, Adana Demirspor'un geniş listesinde Farioli da yer alıyor.

Süper Lig'de geçen sezon kulüp tarihine en iyi dönemini yaşatan teknik direktör Vincenzo Montella, Adana Demirspor ile yolları ayırdı. Montella'nın Fenerbahçe ile adı anılırken, Adana Demirspor'un hedefinde ise Andrea Pirlo var.

ADANA DEMİR, PIRLO İLE MASADA

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istiyor. Mavi Şimşekler'in İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

LUCESCU VE FARIOLI DE LİSTEDE

Adana Demirspor'un listesindeki bir diğer aday ise Razvan Lucescu. Mavi Şimşekler'in geniş listesinde ise daha önce Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Farioli olduğu ifade ediliyor.

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