Süper Lig'de geçen sezon kulüp tarihine en iyi dönemini yaşatan teknik direktör Vincenzo Montella, Adana Demirspor ile yolları ayırdı. Montella'nın Fenerbahçe ile adı anılırken, Adana Demirspor'un hedefinde ise Andrea Pirlo var.
Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istiyor. Mavi Şimşekler'in İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Adana Demirspor'un listesindeki bir diğer aday ise Razvan Lucescu. Mavi Şimşekler'in geniş listesinde ise daha önce Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştıran Farioli olduğu ifade ediliyor.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Montella ile yollarını ayırdı: Pirlo ve Lucescu adaylar arasında - Son Dakika