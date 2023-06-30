Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

MONTELLA GİTTİ, KLUIVERT GELDİ

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi.