Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

30.06.2023 18:06

Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki Kluivert, Türkiye'ye gelerek Adana Demirspor'a imza atacak.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

MONTELLA GİTTİ, KLUIVERT GELDİ

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye geldi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'a imza atıyor
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Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

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