Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşen Akdeniz temsilcisi, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi.
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