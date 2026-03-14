Adana Demirspor, Serikspor'a Yenildi

14.03.2026 16:24
Adana Demirspor, Serikspor'a 4-1 yenildi. Teknik direktör Yücel, oyunu iyi paslarla oynamaya çalıştıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta müsabakasında sahasında Serikspor'a 4-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, iyi pas yaparak iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, maça iyi hazırlanmalarına rağmen karşılaşmanın ilk dakikasında gol yediklerini söyledi.

Golün ardından bir süre oyuna adapte olmakta zorlandıklarını ifade eden Yücel, "İkinci yarıda ise daha iyi bir performans sergiledik. İlk yarıdaki pozisyon hatalarını ikinci yarıda fazla yapmadık ve futbol oynamaya çalıştık. Maç 4-1 sona erdi. İyi pas yaparak iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştık." diye konuştu.

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise uzun bir aradan sonra galip gelerek üç puan kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Adana Demirspor galibiyetiyle bir seri yakalamak istediklerini ifade eden Boran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta içeride Sakarya ile oynayacağız. Daha sonra Sarıyer ve Van maçlarımız var. Sakarya ve Sarıyer özellikle bizim rakiplerimiz. Bu maçları da kazanıp üst üste alacağımız galibiyetlerle mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bulunduğumuz durumu kanıksamadık. Yaşadığımız sorunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: AA

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
