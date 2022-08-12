Ligin ilk haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor 'u 3-2 mağlup eden Akdeniz ekibi, sahasında sezonun ilk maçında Sivasspor'u da yenip 2'de 2 yapmak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika

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