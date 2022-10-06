Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
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Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

06.10.2022 11:02
Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde topladığı 17 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Akdeniz ekibi, 11 puanı olan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon Gaziantep temsilcisini 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
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