Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı

Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı
08.07.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor'un Şimşekler Grubu, kulübün 884 milyon TL'yi bulan borcu nedeniyle yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Adana Demirspor taraftarları, Süper Lig'den 2 puanla küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan takımları için destek ve dayanışma çağrısında bulundu.'Yaşasın Demirspor' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında taraftarlar, şehrin önde gelen milletvekilleri, iş insanları ve tüm taraftarlardan destek beklediklerini düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu.

'GELECEĞİ PLANLAYAN BİR YAKLAŞIMI BENİMSEMELİYİZ'

Toplantıda konuşan Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kandemir, kulübün içinde bulunduğu durumun yalnızca maddi bir kriz olmadığını ifade etti. Kandemir, 'Adana Demirspor'un yeniden ayağa kalkması sadece taraftarla değil; kulüp yönetimi, yerel yönetimler ve tüm şehir dinamiklerinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olabilir. Bu yalnızca maddi kaynak bulma meselesi değil; bir anlayış değişikliğidir. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir yaklaşımı benimsemeliyiz' dedi.

Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı

'ADANA DEMİRSPOR YAŞAMALIDIR'

Yardım çağrısının taraftarlar tarafından başlatıldığını belirten Kandemir, kulübün gerçek sahibinin taraftarlar olduğunu ifade etti. Kandemir, 'Adana Demirspor yine halkına ve taraftarına kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi, bu kulüp ancak taraftarının çıkarsız ve samimi sevgisiyle ayağa kalkabilir. Adana Demirspor yaşamalıdır, çünkü bu kulüp koca bir şehrin umudu ve en büyük değeridir. Geçmişte de olduğu gibi, kenetlendiğimizde önümüzde hiçbir güç duramaz. Oynanan oyunları hep birlikte bozduk. Yere düştük ama asla armayı yere düşürmedik. Sabahları gözümüzü açarken, 'Bir sabah güneş doğar, sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti' dedik. İşte o sabah bugündür. Şimdi mücadele zamanı. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Evet, yine baş başayız. Bu bilinçle, tamamen şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir bir kampanya başlatıyoruz. Devletin destek verdiği, Valiliğin izni ve kontrolüyle ilerleyecek bir yardım süreci tasarladık. Diliyoruz ki kısa sürede başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleriyle aynı masa etrafında buluşur ve el birliğiyle Adana Demirspor'u yeniden ayağa kaldırırız. Yeni oluşacak yönetimlere heyecanla destek vermeye ve süreci birlikte yürütmeye hazırız. Bu kulübün yangınına bir damla su döken herkese minnettar olacağız' diye konuştu.

Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı

KAMPANYA VALİLİK DENETİMİNDE YAPILACAK

Adana Demirspor kulübünün toplam borcunun 884 milyon 354 bin lira olduğunu açıklayan Kandemir şöyle konuştu:

'Valilik kontrolünde bir hesap açılmış ve dernek yönetimi bu hesap üzerinde yalnızca Valilik izniyle harcama yapabilecektir. Toplanan tüm gelirler en acil ödemeler için kullanılacaktır. Ayrıca kulüpten hisse devri konusunda sayın başkanla yapılan görüşmelerde, toplanan gelir kadar Adana Demirspor Kulübü Derneği'ne hisse devri yapılacağına dair söz alınmıştır. Bu sözün yasal hale gelmesi için noter sürecinin bir hafta içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Kampanyamız, sadece bir yardım çağrısı değil, aynı zamanda kulübü sahiplenecek yeni bir yönetim anlayışının başlangıcıdır. Bu süreçte Fatih Terim, Turhan Demirdal gibi önemli isimlerden destek aldık. Eski yöneticilerimiz yanımızda olduklarını ifade etti. Görüştüğümüz bazı eski futbolcular da ellerinden geldiğince kampanyaya destek vereceklerini ve alacaklarından feragat edeceklerini söylediler. Dijital mecralarda Adanalı sanatçılarımızın da bu mücadelede yanımızda olacağına gönülden inanıyoruz.'

Adana Demirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Kenya’da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı Kenya'da hükümet karşıtı protestolar: 10 ölü, 29 yaralı
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki

18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
09:18
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün
78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
08:57
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
08:49
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
08:20
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması
Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 19:44:44. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.