Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert yollarını ayırdı.
İşte Adana Demirspor'un o açıklaması;
"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Mavi-şimşeklerin başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ise oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan toplayabildi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın çıkması bekleniyor.
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