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Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı. Kluivert, takımın başında çıktığı 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

04.12.2023 - 18:40,  Güncelleme: 19:06
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert yollarını ayırdı.

İşte Adana Demirspor'un o açıklaması;

"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

KLUIVERT'İN KARNESİ

Mavi-şimşeklerin başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ise oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan toplayabildi.

Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

GALATASARAY MAÇINA SERKAN DAMLA ÇIKACAK

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın çıkması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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