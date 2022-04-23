Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu - Son Dakika
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Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu

23.04.2022 21:10
Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor-Trabzonspor maçında, bordo-mavililerin henüz maçın 7. dakikasında kazandığı penaltı büyük tartışma konusu oldu. Simon Deli'nin Edin Visca'ya müdahalesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi.

Adana Demirspor- Trabzonspor maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun henüz maçın başında verdiği penaltı kararı damgasını vurdu.

TRABZONSPOR 2. PENALTIDA GOLÜ ATTI

Trabzonspor'un 4. dakikada kazandığı penaltı gündeme oturdu. Simon Deli'nin Edin Visca'ya müdahalesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi. Abdülkadir Ömür'ün penaltı buruşunda Muric gole izin vermezken, Uğurlu pozisyonu VAR'dan izleyip penaltıyı tekrarlattı. 2. penaltı atışında Bruno Peres topu ağlara gönderdi. Yaşananlar sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sosyal medyada tepki yağdı.

Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Tekrarlanan penaltı vuruşu
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Son Dakika Spor Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu - Son Dakika
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