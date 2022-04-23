Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu - Son Dakika

Adana Demirspor- Trabzonspor maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun henüz maçın başında verdiği penaltı kararı damgasını vurdu.
Trabzonspor'un 4. dakikada kazandığı penaltı gündeme oturdu. Simon Deli'nin Edin Visca'ya müdahalesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi. Abdülkadir Ömür'ün penaltı buruşunda Muric gole izin vermezken, Uğurlu pozisyonu VAR'dan izleyip penaltıyı tekrarlattı. 2. penaltı atışında Bruno Peres topu ağlara gönderdi. Yaşananlar sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sosyal medyada tepki yağdı.
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