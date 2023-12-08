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Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti - Son Dakika
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Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.

08.12.2023 - 22:32,  Güncelleme: 23:08
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİLER

Sarı-kırmızılı takım, 15. haftada 40 puana ulaştı ve Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.

KANARYA BEŞİKTAŞ'I YENERSE KENDİ REKORUNU EGALE EDECEK

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 14 haftada 37 puanı bulunuyor. 15. haftada Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup etmesi durumunda hem yeniden liderliğe yükselecek hem de 2004-2005 sezonundaki rekorunu egale edecek.

Adana Demirspor\'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe\'nin rekorunu egale etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Adana Demirspor'u yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti - Son Dakika
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