Adana Demirspor'un 6 Puanı Silindi

17.09.2025 15:12
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'un 6 puanını silerek son sıraya itti.

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un 6 puanını sildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi. Adana temsilcisi, ligde eksi 17 puanla son sırada yer alıyor.

İşte o açıklama;

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
