Adana Demirspor'un milli stoperi Fenerbahçe'ye çok yakın! - Son Dakika
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Adana Demirspor'un milli stoperi Fenerbahçe'ye çok yakın!

06.12.2022 20:15
Adana Demirspor'un milli stoperi Fenerbahçe'ye çok yakın!

Fenerbahçe'nin milli stoper Samet Akaydın için Adana Demirspor'la prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için Adana Demirspor'la söz kesti. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu Samet Akaydın, son dakika pürüzü çıkmaması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

FENERBAHÇE'DE ACİL İHTİYAÇ

Üçlü stoperle oynayan Fenerbahçe'de sakatlık halinde sistem değişiyordu. Sık sık yaşanan sakatlıklar Samet Akaydın transferini acil kıldı. Jorge Jesus stoper transferinin öncelik olduğunu belirtmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile iyi ilişkisi olan Başkan Ali Koç'un bu transferde devreye girdiği aktarıldı.

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ADANA DEMİR'DE PARLADI

Ocak 2021'de Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a 470 bin euro bedelle transfer olan Samet, değerini 2.5 milyon euroya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon A Milli Takım'a dahil oldu.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un milli stoperi Fenerbahçe'ye çok yakın! - Son Dakika


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