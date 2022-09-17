Adana haber! Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
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Adana haber! Adana Demirspor maçının ardından

17.09.2022 23:04
Adana haber! Adana Demirspor maçının ardından

Adana haber... Fraport TAV Antalyaspor'un Adana Demirspor'a 3-0 kaybettiği maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Adana Demirspor'a 3-0 kaybettiği maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kulüp adına en dramatik futbol gecelerinden birini yaşadıklarını ifade etti. Maç öncesi planlarının, yenilen ilk gol ve kırmızı kart sonrası alt üst olduğunu Groenendijk, "Buna rağmen kenardan takımın reaksiyon göstermesi için her şeyi yaptık. 10 kişi oynamamıza rağmen iyi fırsatlar bulduk. Rakip de 10 kişi kalınca yenilen gol haricinde senaryo bakımından maçın gidişatı eşitlendi. İkinci yarı ilk 10 dakika iyi başladık. İkinci değişiklik ve 15 saniye içerisinde oyuna giren oyuncumuzun kırmızı kart görmesi planlarımızı devre dışı bıraktı. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. VAR ile alınan karara saygı duyuyorum" diye konuştu.

Takımının 9 kişi kalmasının ardından kısmen reaksiyon gösterdiklerini anlatan Groenendijk, "2-0 olduktan sonra oyundan düşüş başladı. Kabul etmemiz gereken bir yenilgi. Geçen sene herkese zevk veren Antalyaspor'dan iz yok ve özümüze dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Milli takım arası ideal zamanda geldi. Yeterince vaktimiz olacak. Sıkı çalışıp önümüzdeki maça yeniden başlangıç yapmak için zaman oldu. Ekim ayında toparlanmamız gerekiyor. Aksi takdirde sezon sonu hak etmediğimiz sıralamada mücadele etmemiz gerekecek" dedi.Oyuna giren futbolcuların takıma katkısı hakkında değerlendirme yapan Groenendijk, şöyle konuştu: "Bu maçta yaptığımız değişiklikler de tutmadı. Mazeret üretmek istemiyorum. Oyuncu grubunu biz seçtik ve onlarla yola çıktık. Onlardan vazgeçecek  durumumuz yok. Neleri değiştirebiliriz, ona kafa yormamız gerekiyor. İyi takıma karşı önce 10, sonra da 9 kişi kalıp oynadılar. Bu da fizik olarak zor oldu. Üs üste 4 yenilgi alan takım için konuşuyoruz. Bu baskıyı, gidişatı değiştirmemiz lazım."MONTELLA: AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI GEREKİYORAdana Demirspor Teknik Sorumlusu Vincenzo Montella, maça çok iyi başladıklarını ve ilk 10 dakikada golü bulduklarını belirtti. Karşılaşma öncesi futbolcularına arzulu ve istekli takıma karşı oynayacakları için ilk dakikaların önemini anlattığını dile getiren Montella, " İlk dakikalarda kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Rakibimizin kırmızı kartından sonra takımız istediğimiz gibi oynamadı. Yavaş oynadık. Sonrasında zorlandık. Yediğimiz kırmızı karttan sonra da istediğimiz oyunu oynadık, topa sahip olmaya ve hızlı oynamaya başladık" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor galibiyetini değerlendiren Montella, "Önemli galibiyet aldık ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Taraftarımızın, başkanımızın mutlu olması çok normal. Çünkü çok emek sarf etti. Lig bizim için şu an başlıyor. Zor mücadeleler başlayacak. Zihin olarak hazır olmamız gerekiyor. Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Bu şekilde ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve istediğimiz gibi karakterimizi sahaya yansıtacağız."

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Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana haber! Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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