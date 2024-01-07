Kenya\'dan James Kipkogei Kipkoech ve Ruth Jebet Adana Kurtuluş Yarı Maratonu\'nda birinci oldu

Adana'da düzenlenen 14. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenya'dan James Kipkogei Kipkoech, kadınlarda ise yine Kenya'dan Ruth Jebet birinci oldu.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen 14. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, toplam 5 bin 34 atletin katılımıyla Fuzuli Caddesi'nde başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın startını verdiği maratonda sporcular, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Maratonda erkeklerde Kenya'dan James Kipkogei Kipkoech birinci, Kenya'dan Laban Kipkemboi ikinci, Türkiye'den Ersin Tekal üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenya'dan Ruth Jebet birinci, Türkiye'den Derya Kunur ikinci, Faslı Sabah Es Seqally üçüncü oldu.

10 kilometrelik koşuda ise erkeklerden İbrahim Karateker birinci, Yavuz Ağralı ikinci, Selim Seven ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şevval Özdoğan birinci, Ezgi Kaya ikinci, Berfin Kaya üçüncü oldu. - ADANA