Adanaspor, Daniel Candeias'ı Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Portekiz ekiplerinden Oliveirense'de forma giyen 36 yaşındaki Daniel Candeias ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.