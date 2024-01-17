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Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe çok güçlü bir kadroya sahip - Son Dakika
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Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe çok güçlü bir kadroya sahip

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, maç sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Kaplan, zor bir eşleşme olduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin kaliteli ve tempolu bir takım olduğunu söyledi. Ayrıca, lig maçlarının Adanaspor için daha önemli olduğunu ifade ederek, Fenerbahçe'ye 3 kulvarda da başarılar diledi.

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe çok güçlü bir kadroya sahip
17.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 23:42
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda deplasmanda Fenerbahçe'ye 6-0 yenilerek elenen Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, zor bir eşleşmeye denk geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ile eşleşmek, özellikle deplasmanda oynamak çok zordu. Çok kaliteli bir takımla oynadık. Bundan dolayı Süper Lig'de liderler. Çok tempolu bir takım, üçüncü bölgede çok etkili oyuncuları var. Bu takıma karşı iyi kapanmamız lazım, uzak oynamamamız lazım dedik ama olmadı. İlk gole kadar bunu yaptık ama yediğimiz ilk 2 gol direncimizi düşürdü. Elimizden geleni yaptık. Özellikle 2. yarıda yediğimiz golleri halı sahada yemeyebiliriz. Çok rahat gollerdi. Tur atlayan takımı kutluyorum. Lig maçları bizim için daha önemli. Fenerbahçe'ye 3 kulvarda da başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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