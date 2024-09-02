Adanaspor'un Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın Cenazesi Fransa'ya Gönderildi - Son Dakika
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Adanaspor'un Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın Cenazesi Fransa'ya Gönderildi

Adanaspor\'un Teknik Direktörü Souleymane Bamba\'nın Cenazesi Fransa\'ya Gönderildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Souleymane (Sol) Bamba, Manisa'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Bamba, eşinin isteği üzerine cenazesi Fransa'ya defnedilmek üzere Manisa'dan gönderildi. Cenaze süreçleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi tarafından gerçekleştirildi.

02.09.2024 15:59
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1'İNCİ Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane (Sol) Bamba'nın cenazesi, Fransa'ya defnedilmek üzere, Manisa'dan götürüldü.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un, Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşma öncesi otelde rahatsızlanan teknik direktörü Souleymane (Sol) Bamba ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında önce acil servise, daha sonra da yoğun bakıma alınan Sol Bamba, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Cenaze, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi morgunda bekletilirken, 39 yaşındaki teknik adamın ani vefatı sonrası eşi Chole Elizabeth Bamba, Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Genel Menajer Cenk Karayel ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de Manisa'ya geldi. Eşinin isteği doğrultusunda cenazenin Fransa'ya götürülmesine karar verildi.

Ailesi, dün Manisa'dan ayrıldı. 2 kız çocuğu babası Bamba'nın cenazesi kargo şeklinde hazırlanmak üzere dün akşam saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Cenaze Hizmet Binası'na getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Erhan İnce ve ekibi tarafından hazırlanan cenaze Fransa'ya defnedilmek üzere Manisa'dan ayrıldı. Bamba'nın cenazesi, cenaze aracıyla karayoluyla İstanbul'a götürülecek, daha sonra İstanbul'dan Fransa'ya uçakla nakledilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adanaspor'un Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın Cenazesi Fransa'ya Gönderildi - Son Dakika

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