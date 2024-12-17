Adanaspor'un Sahibi Değişti - Son Dakika
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Adanaspor'un Sahibi Değişti

Bayram Akgül, 19 yıl sonra Adanaspor'u Ergin Göleli'ye devretti; kulüple olan bağı sürdürdü.

17.12.2024 16:03
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Adana spor'un 19 yıldır sahibi olan Bayram Akgül, kulübü Ergin Göleli'ye devretti.

Adanaspor Kulübü, yaptığı basın açıklamasında kulübün Ergin Göleli'ye satıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere Akgül ailesi olarak 19 yıldır Adanaspor'umuzun bir parçası olduk. Bu süreçte kulübümüze hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduk. Bugün itibariyle Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz. Adanaspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve bir yaşam biçimi oldu. Görev süremiz boyunca kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren tüm yönetici, teknik direktör ve futbolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Adanaspor'a olan sevgimiz ve bağlılığımız sonsuza dek sürecek. Bundan sonra da kulübümüzün her zaman yanında olacak, maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Taraftarlarımıza ise şükranlarımızı sunuyoruz. Onların eşsiz desteği ve sevgisi olmadan hiçbir başarı mümkün olmazdı. Adanaspor'un şanlı tarihine yakışır yeni zaferler ve şampiyonluklar yaşayacağına yürekten inanıyor, geçirdiğimiz güzel günleri tekrar yaşamanızı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor'un Sahibi Değişti - Son Dakika

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