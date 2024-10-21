Milli sporcu Adar Tarhan, Uluslararası 25 Yaş Altı Berlin Açık Blitz Satranç Turnuvası'nda birinci oldu.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın başkenti Berlin'den düzenlenen organizasyona katılan uluslararası usta (IM) Adar, 7 tur sonunda namağlup şampiyonluğa ulaştı.
Son Dakika › Spor › Adar Tarhan Berlin Açık'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika
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