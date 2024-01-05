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Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz - Son Dakika
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Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz

Süper Kupa finalinin iptaliyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Ali Koç, Fenerbahçe'nin sportif başarısı hakkında da konuştu. Koç, ''Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe hiç bir zaman şampiyon olamaz'' dedi.

05.01.2024 - 23:30,  Güncelleme: 00:05
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Haziran 2024'te yapılacak seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

"BEN VARKEN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Takımın sportif başarısı hakkında konuşan Koç, "Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasının tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? İddia ediyorum, Ali Koç bu kulübün başkanıyken Fenerbahçe şampiyon olamaz" dedi.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Öte yandan adaylığı için de konuşan Koç, "Aday olmayı planlamıyorum. Allah'ın izniyle o gün geldiğinde. Arzumun şu an 2. dönemin sonunda başkanlığa devam etmemek. Ama asla ve asla dememeyi öğrendim. Bizim otobüsümüz kurşunlanmış. Hala faili meçhul. 3 Temmuz'da maddi manevi öyle hırpalandık, hasar gördük ki, yıllar sonra ne olduğu çıktı ortaya ve kimse bizimle helalleşmiyor. Fenerbahçe camiası Aziz başkanın liderliğinde bu terör örgütüne ilk dik duran ve duvar olan kulübüz biz, camiayız. 10 senedir şampiyon olamıyoruz biz" şeklinde konuştu.

Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • ferhat bakşi: Açık açık diyorsun ki gs şampiyon bu sene. Resmen ihanet fenerbahçe kulübüne fenerbahcelilere Yanıtla 31 71
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SON DAKİKA: Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz - Son Dakika
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