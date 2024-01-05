Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Haziran 2024'te yapılacak seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

"BEN VARKEN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Takımın sportif başarısı hakkında konuşan Koç, "Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasının tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? İddia ediyorum, Ali Koç bu kulübün başkanıyken Fenerbahçe şampiyon olamaz" dedi.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Öte yandan adaylığı için de konuşan Koç, "Aday olmayı planlamıyorum. Allah'ın izniyle o gün geldiğinde. Arzumun şu an 2. dönemin sonunda başkanlığa devam etmemek. Ama asla ve asla dememeyi öğrendim. Bizim otobüsümüz kurşunlanmış. Hala faili meçhul. 3 Temmuz'da maddi manevi öyle hırpalandık, hasar gördük ki, yıllar sonra ne olduğu çıktı ortaya ve kimse bizimle helalleşmiyor. Fenerbahçe camiası Aziz başkanın liderliğinde bu terör örgütüne ilk dik duran ve duvar olan kulübüz biz, camiayız. 10 senedir şampiyon olamıyoruz biz" şeklinde konuştu.