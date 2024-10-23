Adem Büyük, Yeni Malatyaspor\'un Futbol Sorumlusu Oldu

Spor

1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, eski futbolcusu Adem Büyük ile futbol sorumlusu olarak anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz eski futbolcumuz Adem Büyük ile futbol sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Yine, yeniden yuvana hoş geldin Adem Büyük!" ifadelerine yer verildi.

Adem Büyük, 2022 yılında Yeni Malatyspor'da futbol şube sorumlusu olarak görev almıştı.