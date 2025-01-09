Adem Ljajic'e Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adem Ljajic'e Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız

Geniş Video İzle

Ülkemizde Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen ve kariyerini ülkesinin takımlarından Novi Pazar'da sürdüren Adem Ljajic'e, Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor teklif yaptı. Ljajic, Adana temsilcisinin 500 bin euroluk teklifini reddederek takımında kalmayı tercih etti. Sırp ekibinde hem futbolculuk hem basketbolculuk yapan 33 yaşındaki oyuncu, kentin ve takımın sembolü konumunda.

09.01.2025 20:58  Güncelleme: 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Adem Ljajic, Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'dan sürpriz bir teklif aldı.

500 BİN EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Sırbistan'dan Sport Klub'un haberine göre; Novi Pazar'da hem futbolculuk hem basketbolculuk yapan 33 yaşındaki Adem Ljajic, Adanaspor'un 500 bin euroluk maaş teklifine karşın Novi Pazar'da kalmayı tercih etti. Haberin detayında, Adem Ljajic'in Novi Pazar'a hiç para konuşmadan geldiği, kentin ve takımın sembol ismi olduğu ve bu nedenle kariyer sonuna kadar ayrılığın söz konusu olamayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Futbol hayatını Novi Pazar'da yeniden dirilten Adem Ljajic, bu sezon oynadığı 19 Sırbistan Süper Ligi maçında 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Adem Ljajic\'e Türkiye\'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adem Ljajic, Sırbistan, Adanaspor, Beşiktaş, Trendyol, Türkiye, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adem Ljajic'e Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Talisca'nın 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu Beşiktaşın elindeydi. Beşiktaş cenki devre arasında 28 milyon euroya satmıştı. Defanstaki ersanı 7 milyon euroya çine satmıştı. Bir iki satışı daha vardı. Ben diyordumki Beşiktaş yönetiminin aklı varsa cimrilik yapmasın 20 milyon euroyu Taliscaya yatırsın. Tabi, beşiktaş bunu yapmadı. Onun yerine 6 milyon euroya Ljajic'i aldı. O da elinde patladı. Tazminatıyla falan nerden baksan 10 milyon euro çöpe gitti. 13 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Şaşırdım Bilemezsiniz Aaaa 12 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boş oyuncu 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:24:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adem Ljajic'e Türkiye'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.