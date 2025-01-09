Adem Ljajic\'e Türkiye\'den sürpriz bir talip çıktı: Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız

Ender Kervancıoğlu:

Talisca'nın 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu Beşiktaşın elindeydi. Beşiktaş cenki devre arasında 28 milyon euroya satmıştı. Defanstaki ersanı 7 milyon euroya çine satmıştı. Bir iki satışı daha vardı. Ben diyordumki Beşiktaş yönetiminin aklı varsa cimrilik yapmasın 20 milyon euroyu Taliscaya yatırsın. Tabi, beşiktaş bunu yapmadı. Onun yerine 6 milyon euroya Ljajic'i aldı. O da elinde patladı. Tazminatıyla falan nerden baksan 10 milyon euro çöpe gitti.