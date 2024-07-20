Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid\'i çıkardı, karar İsrail\'in tepkisi sonrası alındı

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Alman spor giyim markası Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları'nı anımsatan retro ayakkabılar için düzenlediği reklam kampanyasından, Filistin yanlısı görüşleriyle bilinen model Bella Hadid'i çıkardı. Bu karar, yaşanan tepkiler sonrasında alındı.

1972 Münih Olimpiyatları, Filistinli bir örgütün 11 İsrailli sporcuyu rehin alıp öldürmesiyle tarihe geçmişti. Adidas'ın bu olimpiyatları anımsatan SL72 ayakkabısını yeniden piyasaya sürmesi ve Filistin kökenli Hadid'i kampanyanın yüzü yapması tepkilere neden oldu.

27 yaşındaki Hadid, Gazze'deki çatışma başladığından beri Filistin haklarını savunmasıyla dikkat çekiyor. Ancak bu tutumu, özellikle İsrail yanlısı gruplardan eleştiri alıyor.

Adidas, yaptığı açıklamada kampanyayı gözden geçireceğini ve neden olduğu rahatsızlık için özür dilediğini belirtti. Şirket, "Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz ve çeşitliliği savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya'daki İsrail Büyükelçiliği, Hadid'in seçilmesini sert bir dille eleştirdi. İsrail'in Almanya Büyükelçisi Ron Prosor, "1972'deki terör, Almanların ve İsraillilerin ortak hafızasına kazınmıştır" açıklamasını yaptı.

Amerikan Yahudi Komitesi de Hadid'in seçilmesini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

Adidas, kampanyayı diğer modellerle sürdüreceğini açıkladı. Hadid'in görselleri sosyal medyadan kaldırılırken, diğer ünlülerin fotoğrafları yayında kaldı.

Bu olay, Gazze'deki çatışmanın spor ve moda dünyasına yansıması olarak görülüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, dünya çapında protestolara ve ateşkes çağrılarına neden oluyor.