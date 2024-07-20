Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı - Son Dakika
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Spor

Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı

Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid\'i çıkardı, karar İsrail\'in tepkisi sonrası alındı

Alman spor giyim markası Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları'nı anımsatan retro ayakkabılar için düzenlediği reklam kampanyasından, Filistin yanlısı görüşleriyle bilinen model Bella Hadid'i çıkardı. Bu karar, yaşanan tepkiler sonrasında alındı. Hadid, Gazze'deki çatışma başladığından beri Filistin haklarını savunmasıyla dikkat çekiyor. Adidas, yaptığı açıklamada neden olduğu rahatsızlık için özür diledi ve kampanyayı diğer modellerle sürdüreceğini açıkladı.

20.07.2024 15:21
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Alman spor giyim markası Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları'nı anımsatan retro ayakkabılar için düzenlediği reklam kampanyasından, Filistin yanlısı görüşleriyle bilinen model Bella Hadid'i çıkardı. Bu karar, yaşanan tepkiler sonrasında alındı.

1972 Münih Olimpiyatları, Filistinli bir örgütün 11 İsrailli sporcuyu rehin alıp öldürmesiyle tarihe geçmişti. Adidas'ın bu olimpiyatları anımsatan SL72 ayakkabısını yeniden piyasaya sürmesi ve Filistin kökenli Hadid'i kampanyanın yüzü yapması tepkilere neden oldu.

27 yaşındaki Hadid, Gazze'deki çatışma başladığından beri Filistin haklarını savunmasıyla dikkat çekiyor. Ancak bu tutumu, özellikle İsrail yanlısı gruplardan eleştiri alıyor.

Adidas, yaptığı açıklamada kampanyayı gözden geçireceğini ve neden olduğu rahatsızlık için özür dilediğini belirtti. Şirket, "Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz ve çeşitliliği savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya'daki İsrail Büyükelçiliği, Hadid'in seçilmesini sert bir dille eleştirdi. İsrail'in Almanya Büyükelçisi Ron Prosor, "1972'deki terör, Almanların ve İsraillilerin ortak hafızasına kazınmıştır" açıklamasını yaptı.

Amerikan Yahudi Komitesi de Hadid'in seçilmesini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

Adidas, kampanyayı diğer modellerle sürdüreceğini açıkladı. Hadid'in görselleri sosyal medyadan kaldırılırken, diğer ünlülerin fotoğrafları yayında kaldı.

Bu olay, Gazze'deki çatışmanın spor ve moda dünyasına yansıması olarak görülüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, dünya çapında protestolara ve ateşkes çağrılarına neden oluyor.

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Son Dakika Spor Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sedat Bezmen: Bizim için bir marka daha bitti.. 54 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: senin canın sağ olsun bella Filistin için değer takma kafana 37 1 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Hani nerde kaldı düşünce hürriyeti. Herşey yalan 34 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Abidas a devam;) 10 22 Yanıtla
    Mehmet Ayhan: Cehenneme devam o zaman yolun açık olsun ?? 8 3
  • Turan Okumuş: Bizde yerli ve milli üretim ABİDAS alırız.. 15 0 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: 51 . Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu hidayet etmez. (5/Mâide, 51)rabbim ne güzel buyurmuş bu ayetin üstüne söz varmı, İslam birliği toplanıp kendi paramızı ve markaları üretmemiz lazım 8 0 Yanıtla
    Mesko Aljovic: İman eden 1 milyar kişiye söylemiş..Geri kalan 7.5 milyar kişi halen dost ve kardeş olabiliriz.. 1 1
  • Mesko Aljovic: Meydanlarda Adidas ayakkabı bıçaklayıp,Adidas eşofman yakalım..Çok korkarlar,iyice sinerler.. 1 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Helal olsun bizimkilerden daha delikanlıymışsın 4 0 Yanıtla

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