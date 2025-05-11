Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Adıyaman etabı tamamlandı.
Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, farklı illerden 10 takım katıldı.
Finalde "The Anatolia" ile karşılaşan "And 1", rakibini yenerek Adıyaman etabının şampiyonu oldu.
Dereceye girenlere madalyaları verildi.
Etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Adıyaman 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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