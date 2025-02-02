Adnan Er'den Sert Eleştiriler: 'Türk Futbolu Zarar Görmesin Diyedir' - Son Dakika
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Adnan Er'den Sert Eleştiriler: 'Türk Futbolu Zarar Görmesin Diyedir'

Adnan Er\'den Sert Eleştiriler: \'Türk Futbolu Zarar Görmesin Diyedir\'

ÇAYKUR Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Fenerbahçe ile oynadıkları maç sonrasında yapılan hakem yönetimini eleştirerek Türk futbolunun zarar görmemesi için kendilerini zor tuttuklarını belirtti. Er, Anadolu takımlarının sıkıntılarına dikkat çekerek ligdeki adaletsizliklere tepki gösterdi.

02.02.2025 22:27  Güncelleme: 22:32
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Adnan Er: Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir

'Bu akşam Fenerbahçe Stadı'nda 40 dakika futbol izledik'

'Rizespor'un burada puanı gasp edildi'

'O zaman bırakalım ligi 3 takım çıksın oynasınlar biz de seyredelim'

Efe ALDEMİR/İSTANBUL, - ÇAYKUR Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk" şeklinde konuştu.

'BU AKŞAM FENERBAHÇE STADI'NDA 40 DAKİKA FUTBOL İZLEDİK'

Süper Lig'de çok büyük emek sarf ettiklerine dikkat çeken Er, "Bu akşam Fenerbahçe Stadı'nda 40 dakika futbol izledik, sonrasında ise yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Çok üzgünüz. Gençlerimiz sahada canıyla, dişiyle mücadele vermiştir ama neticede ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Türk futbolunda bunların olması bizleri gerçekten çok üzüyor" dedi.

'RİZESPOR'UN BURADA PUANI GASP EDİLDİ'

"Fenerbahçe böyle bir galibiyet neticesinde nasıl seviniyor onu anlamakta da zorlanıyorum" şeklinde sözlerini sürdüren Er, "Gerçekten buna ihtiyacı yok. Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz neredeyse 6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama Türk futbolu zarar görmesin diye hiçbir zaman çok kötü açıklamalar yapmadık. Çok nadir açıklamalar olsa da artık bizimde bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Gerçekten kınıyoruz, sahada bize yapılanları reddediyoruz. Sarı kartlarla başlayan psikolojik baskı netice vermeyince kırmızı kartlara dönüştü ve neticesinde de Rizespor'un burada puanı gasp edildi. Yani her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sahada oyuncu değişikliği yapmak üzere harekete geçen Rizespor oyuncusu önce sarı kartla sonra kırmızı kartla dışarı atılıyor. Biz Ghezzal ile bu konuyu konuştuk, asla ağzından kötü bir laf çıkmamış" ifadelerini kullandı.

'O ZAMAN BIRAKALIM LİGİ 3 TAKIM ÇIKSIN OYNASINLAR BİZ DE SEYREDELİM'

Karşılaşmanın hakeminin Türk futboluna ciddi ölçüde zarar verdiğini ifade eden Adnan Er, açıklamalarını şu sözlerde tamamladı: "Saha kenarında hakeme baskı kurmak isteyen rakip kulübeye hiçbir hareket yapılmıyor ama küçücük bir harekette Rize kulübesine hemen anında sarı kart veriliyor. Türk futbolu böyle mi dünya seviyesine çıkacak. Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk. Lütfen artık Anadolu takımlarının bu sıkıntılarını görün. O zaman bırakalım ligi 3 takım çıksın oynasınlar biz de seyredelim. 90-100 puan alsınlar bizde zor çalışmalarla, mücadelelerle çok büyük ekonomik problemlerle sıkıntı çekelim. Bu mudur? Böyle mi futbol gelişecek? Buna artık dur dememiz lazım. Lütfen Rize ve Anadolu takımlarını puanlarını gasp etmekten vazgeçin. Yeter artık diyoruz"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adnan Er'den Sert Eleştiriler: 'Türk Futbolu Zarar Görmesin Diyedir' - Son Dakika

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