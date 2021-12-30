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Afjet Afyonspor maçının ardından - Son Dakika

Afjet Afyonspor maçının ardından

30.12.2021 00:21
Afjet Afyonspor maçının ardından

Zeki Murat Göle: Konsantrasyon sıkıntısı yaşadıkCem Kavçak: Göze hoş gelen bir futbol oynadıkMustafa AKIN / - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe'nin TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten maçta uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek son...

Zeki Murat Göle: Konsantrasyon sıkıntısı yaşadık

Cem Kavçak: Göze hoş gelen bir futbol oynadık

Mustafa AKIN/ - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe'nin TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten maçta uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle ve Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Afjet Afyonspor'u mücadelesinden dolayı kutlayarak sözlerine başlayan Göle, bu tip maçlarda konsantrasyon sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Daha konsantre olmanız gerekiyor. Fenerbahçe olsanız da bunun zararlarını gördük. Oyuna iyi başlayamadık. Pozisyon da verdik, 1-2 tanesi tehlikeliydi. Üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadık. Oyuna müdahale etmek zorunda kaldık. 2. yarı değişikliklerimiz oldu, bu enerjimizi yukarı çekti. Sonuçlandırmada ve üretkenlikte sorunlar yaşıyoruz. Uzatmada rakip yoruldu, akabinde 2 gol bulduk ve turu atlamasını bildik. Bu anlamda sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

CEM KAVÇAK: GÖZE HOŞ GELEN BİR FUTBOL OYNADIK

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak ise göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını kaydederek, "Sahaya da bu anlayışla çıktık. Önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Tabi kaliteli bir kadroları var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin durumu bizi ümitlendiriyordu, tribünlerin süre geçtikte tepki koyacağını biliyorduk ve öyle de oldu ancak penaltıdan yediğimiz bir gol sonucunda mağlup olduk" dedi.

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Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Futbol, Göle, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Afjet Afyonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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