Afrika Kupası Şampiyonu Fas

AFRİKA Kupası el değiştirdi, yeni şampiyon Fas ilan edildi.

Olaylı geçen Afrika Kupası finalinde şampiyon olan Senegal, sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupa Fas'ın oldu.

Afrika Kupası finalinde Fas ile Senegal arasındaki maçta Senegal 90+4'te Pape Guaye'nin attığı golle öne geçmiş ve bu gol sonrasında saha karışmıştı. Senegal sahadan çekilirken Fas, Senegal'in sahadan çekilmesi ve ardından yaşanan olaylarla ilgili itirazda bulundu. Fas'ın itirazını değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir."