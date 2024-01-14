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Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili-Gine Bissau karşılaşmasıyla başladı - Son Dakika
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Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili-Gine Bissau karşılaşmasıyla başladı

Bu sene düzenlenen 34. Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili ile Gine Bissau arasındaki maçla başladı. Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri Seko Fofana ve Jean-Philippe Krasso kaydetti. Turnuvanın sahibi 7 milyon Dolar'ın yanı sıra ödül alacak.

Afrika Uluslar Kupası\'nda Fildişi Sahili-Gine Bissau karşılaşmasıyla başladı
14.01.2024 - 01:06,
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Bu sene 34'üncü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan Fildişi Sahili - Gine Bissau karşılaşması ile başladı.

34'üncü Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında Fildişi Sahili ile Gine Bissau, Olympique Alassane Ouattara Stadı'nda karşılaştı. TSİ 23.00'te başlayan mücadelede Mısır Futbol Federasyonu'ndan Amin Omar düdük çaldı. Omar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahmoud El Regal ile Ahmed Taha üstlendi. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Gaziantep FK'dan Max Gradel, Trabzonspor'dan Nicolas Pepe, mücadeleye yedek başladı. Pepe, 61'inci dakikada Jonathan Bamba'nın yerine oyuna dahil olurken, Max Gradel süre alamadı.

Gine Bissau Milli Takımı'nda Kayserispor'da forma giyen Carlos Mane ile Gaziantep FK'dan Janio Bikel, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Samsunspor'dan Nanu ve Başakşehir'den Edgar Ie mücadelede süre alamadı. Carlos Mane, 67'nci dakikada yerini Franculino Gluda Dju'ya bırakırken Janio Bikel, maçın tamamında yer aldı.

Karşılaşmada Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Seko Fofana ile 58'inci dakikada Jean-Philippe Krasso kaydetti.

KUPANIN SAHİBİ 7 MİLYON DOLAR'I KASASINA GÖTÜRECEK

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) öncülüğünde Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen kupa 11 Şubat'ta son bulacak. 24 takımın yer aldığı organizasyonda takımlar kıyasıya mücadele edecek. Finali kazanan ekip 7 milyon Dolar'ın sahibi olacak. Turnuvada ikinci olan ekibe 4 milyon Dolar, yarı finale kalan 2 takıma ise 2.5 nmilyon Dolar verilecek.

Kaynak: DHA
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