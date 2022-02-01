Üye Girişi
Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oluyor - Son Dakika

Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oluyor

01.02.2022 10:32
Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oluyor

Kamerun'da düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı, yarın ve perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından netleşecek.

Kamerun'da düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı, yarın ve perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından netleşecek.

2022 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final karşılaşmaları yarın ve perşembe günü oynanacak. İlk yarı final karşılaşmasında turnuvanın sürpriz ekibi Burkina Faso ile Senegal, yarın saat 22.00'de Douala'daki Japoma Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final karşılaşmasında ise ev sahibi Kamerun, Mısır'ı perşembe günü saat 22.00'de Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda ağırlayacak. SENEGAL VE BURKİNA FASO İLK PEŞİNDEAfrika Uluslar Kupası'nın ilk yarı final karşılaşmasında turnuvanın favori takımlarından biri olan Senegal, sürpriz bir şekilde yarı finale yükselme başarısı gösteren Burkina Faso ile mücadele edecek. Tarihlerinde Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüremeyen iki takımda hedef, bu maçı kazanıp finale yükselmek ve kupayı kazanarak bir ilki başarmak. Senegal, tarihinde 2002 ve 2019 yıllarında olmak üzere iki kez finale yükselme başarısı göstermiş ama finalde kaybederek kupaya uzanamamıştı. Burkina Faso ise 2013 yılında finale yükselmiş ancak Nijerya'ya kaybederek organizasyonu 2'nci sırada bitirmişti. Burkina Faso'da Dango Ouattara, çeyrek final maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla cezalı olduğu için Senegal'e karşı takımını yalnız bırakacak. Senegal'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.EN ÇOK KAZANAN İKİ TAKIMDAN BİRİ FİNAL GÖREMEYECEKTurnuvanın ikinci yarı final karşılaşmasında ise organizasyonda 7 defa şampiyonluk yaşayarak bu alanda ilk sırada yer alan Mısır ile 5 kez şampiyon olma başarısı gösteren ev sahibi Kamerun karşı karşıya gelecek. Turnuvada şu ana kadar en golcü takım konumunda yer alan Kamerun'da atılan 11 golde iki oyuncunun imzası var. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar şu ana kadar 6 gol kaydederken, Olimpik Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ise 5 gol atmış durumda. Bu iki oyuncu, ev sahibi ekibin yarı final karşılaşmasındaki en büyük kozları olacak.D Grubu'nu ikinci sırada bitirerek önce Fildişi Sahili'ni penaltılarda eleyen sonra ise çeyrek finalde uzatmalar sonucunda Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır'da ise hedef, 8'inci kez kupayı müzeye götürmek. Turnuvada şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada 2 gol yiyerek savunmada iyi bir görüntü çizen Mısır'da atılan 5 golün 3'ünde yıldız oyuncu Mohamed Salah'ın imzası var. Turnuvada şu ana kadar 2 gol atıp 1 asist kaydeden Salah, yarı final karşılaşmasında takımının en büyük silahı olacak. Mısır'ın son 16 turunda Fildişi Sahili ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaleci Mohamed Elshenawy ile orta saha oyuncusu Hamdi Fathi'nin Kamerun karşısında oynaması beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon 6 Şubat Pazar günü saat 22.00'de oynanacak olan final karşılaşmasının ardından belli olacak.


- İstanbul
YORUMLAR
500

Senegal, Kamerun, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oluyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
10:37 Kırk yıllık zevkimizden de olduk! Kahvenin kilosu 140 TL'ye kadar çıkınca talep azaldı
10:36 Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor
10:27 Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı
10:20 Survivor'da yaşanan aşk üçgenine eski yarışmacı Sahra Işık'tan yorum: Büyük yanlış yaptılar
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
10:10 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10:09 ABD'li milyarder altın yerine kriptoya yatırım yaptı, parasını bir gecede kaybetti
10:07 Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
10:07 Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement