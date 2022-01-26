Üye Girişi
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi! - Son Dakika

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi!

26.01.2022 22:39
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Fildişi Sahili'ni penaltılarda 5-4 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonucun ardından turnuvaya veda eden Fildişi Sahili'nde forma giyen Trabzonsporlu Jean Kouassi, Adana Demirsporlu Simon Deli ve Sivassporlu Max Gradel takımlarına dönecek. Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed ise turnuvada yoluna devam edecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu mücadelesi nefes kesti. 90 dakikanın golsüz beraberlikle sona erdiği müsabakada Mısır, Fildişi Sahili'ni penaltılarda 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

MOSTAFA MOHAMED, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Normal süresi 0-0 biten mücadeleyi Mısır, penaltılarda 5-4 mağlup etti. Mısır'da Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahili'nde ise Adana Demirspor'da forma giyen Simon Deli maçta 120 dakika süre alırken, Sivasspor forması giyen Max Gradel, 71. dakikada yerini Zaha'ya bıraktı.

TRABZONSPOR'UN YILDIZI TAKIMA DÖNÜYOR

Bu maçın ardından Adana Demirsporlu Simon Deli, Sivassporlu Max Gradel ve Trabzonsporlu Jean Kouassi takımlarına geri dönecek. Galatasaraylılar ise Mostafa Mohamed'i kısa bir süre daha bekleyecek.

YORUMLAR
500

Mostafa Mohamed, Fildişi Sahili, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi! - Son Dakika Spor


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" sözlerine yanıt Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" sözlerine yanıt         
22:29
Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!         
22:10
Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor         
18:16
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı         
11:39
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
22:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" sözlerine yanıt
22:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik
22:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: Islak imza ile Hazine'den 6 Milyar TL alındı
22:09 Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!
22:08 Ronaldo'nun nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil
22:07 Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
21:47 Rusya'nın güvenlik taleplerine ABD'den cevap: Cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor
21:31 Trabzonspor 3 futbolcusunu da transfer ettiler
21:19 Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı
21:16 Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 22:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement