 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ve Ekvator Ginesi berabere kaldı, Mısır ile Mozambik ise eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ve Ekvator Ginesi berabere kaldı, Mısır ile Mozambik ise eşitlikle sonuçlandı

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile Ekvator Ginesi 1-1 berabere kalırken, Mısır ile Mozambik arasındaki maç da 2-2 sona erdi. Nijerya'nın golüne Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel ve Trabzonspor'dan Paul Onuachu da katkı sağladı. Mısır ise Muhammed Salah'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Afrika Uluslar Kupası\'nda Nijerya ve Ekvator Ginesi berabere kaldı, Mısır ile Mozambik ise eşitlikle sonuçlandı
14.01.2024 - 22:33,
Abone Ol

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile Ekvator Ginesi 1-1, Mısır ile Mozambik ise 2-2 berabere kaldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu maçında Nijerya ile Ekvator Ginesi 1-1 berabere kaldı.

Ekvator Ginesi, 36. dakikada Ivan Salvador'un golüyle öne geçerken Nijerya, 38. dakikada Victor Osimhen'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Nijerya'da Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel 83'üncü, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ise 90+4. dakikada oyuna dahil oldu.

B Grubu'nda ise Mısır, Mozambik ile 2-2 berabere kaldı.

Mısır, 2. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçerken Mozambik, 55. dakikada Witi ile eşitliği yakaladı, 58. dakikada ise Clesio'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Mısır, Muhammed Salah'ın 90+7. dakikadaki penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ekvator Ginesi, Mozambik, Nijerya, Mısır, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ve Ekvator Ginesi berabere kaldı, Mısır ile Mozambik ise eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika


22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

Son Dakika
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:17 Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan itiraf gibi sözler: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 23:51:17. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ve Ekvator Ginesi berabere kaldı, Mısır ile Mozambik ise eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement