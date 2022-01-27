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Afyon Belediyespor'da hedef ligde kalmak - Son Dakika

Afyon Belediyespor'da hedef ligde kalmak

27.01.2022 11:05
Afyon Belediyespor'da hedef ligde kalmak

HDI Sigorta Afyon Belediyespor Başantrenörü Korhan Aydanarığ, hedeflerinin ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmak olduğunu belirtti.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor Başantrenörü Korhan Aydanarığ, hedeflerinin ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmak olduğunu belirtti.

Aydanarığ, AA muhabirine, Afyon Belediyespor'da yeni kulüp başkanı Abdülkadir Arslan önderliğinde yeni bir oluşuma gidildiğini söyledi.

Yeni yönetimle birlikte yeni transferlerin de başladığını dile getiren Aydanarığ, "Devir işlemleri çok uzun sürdü. Yerli oyuncu transferinin bitimine 30 dakika kala, kulübün devir işlemleri gerçekleşti. Çünkü, çok ciddi bir borç yükü alınıyordu. İmzalar atılmadan da kimse o riske girmek istemedi. Türk oyuncu transferinde çok farklı pozisyonlarda oyuncular alacaktık ama ne yazık ki kulübün maddi problemlerinin yanı sıra hem transferin son günü hem de ligin sonlarında olduğumuz için yerli oyuncular bizi tercih etmedi. Bize inanan ve güvenen oyunculara da teşekkür ediyoruz. Keşke, problemler daha erken çözülebilseydi." diye konuştu.

Aydanarığ, yabancı oyuncu transferlerinde Johnny Hamilton, Kenny Hayes, Wayne Selden, Pierre Jackson ile Marko Filipovity'i renklerine bağladıklarını vurguladı.

"Hedefimiz ligde kalmak"

Son transferle Büyükçekmece karşısına tam kadro çıkacaklarını aktaran Aydanarığ, "Bu sezon bizim hedefimiz ligde kalmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada keyifli bir ortam var. Önemli olan kendi evimizdeki karşılaşmalarda tribünün dolu olması. Çünkü yeni yönetim ve oyuncular bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Afyon Belediyespor'un, "ikinci şans" dönemini yaşadığını vurgulayan Aydanarığ, şöyle konuştu:

"Normal bir şey değil bu. Siz yaklaşık 10 haftadır gençlerle oynuyorsunuz ve galibiyet yok. Yeni yönetim bunu bile bile bu ekonomik yükümlüğün altına girdi. Bunu da ödüllendirmek lazım. Bence, BSL'nin en renkli taraftarına sahibiz. İnşallah, bundan sonra da bizi yalnız bırakmazlar. Biz de kulübü bu durumdan en yakın zamanda çıkarırız."

Aydanarığ, kendisinin de taraftarıyla bütün olan bir kent takımında çalışma hayali olduğu için Afyon Belediyespor'u tercih ettiğini anlattı.

Ellerinde sihirli değnek olmadığına, sorunların aşamalı bir şekilde aşılabileceğine dikkati çeken Aydanarığ, şunları kaydetti:

"Ne hazırlık kampı ne de hazırlık maçı yaptık. Öyle bir lüksümüz de yok ve bir an önce ligdeki maçlarımızı kazanacağız. Ne oynadığımızın da önemi yok. Bu süreçte sistemden çok oyuncularımızın bireysel becerileri önemli. Özellikle milli takım arasına kadar. Daha sonra takımımızın sistemi oturur. Dolayısıyla en kritik maçları oynuyoruz. Burada maç kazanacak sistemi oturtup önümüze bakacağız. Şu anda biz 8-10 transferin bir araya geldiği yepyeni bir takımız."

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Basketbol Süper Ligi, Abdülkadir Arslan, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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