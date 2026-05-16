Afyon'da Motokros Şampiyonası Heyecanı

16.05.2026 12:15
Afyonkarahisar'da 150 sporcunun katılımıyla Motokros Şampiyonası başladı. 6 ülkeden yarışmacılar yer alıyor.

Balkan Motosiklet Birliği Motokros Şampiyonası ve Türkiye Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'da antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Organizasyona 6 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı ve Balkan Motosiklet Birliği Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları öncesinde idari ve teknik kontroller ile jüri toplantısı gerçekleştirildi.

Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç şampiyonada antrenman ve sıralama turları başladı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışlara; Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20'si yabancı toplam 150 sporcu katılıyor.

"Sporcular çok mutlu, dünyanın en iyi parkurunda yarışıyorlar"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapılan yarışlarda katılım rekoru kırdık, 150'ye yakın yerli ve yabancı sporcumuz var. 6 farklı ülkeden sporcularımız ve misafirlerimiz var. Bu organizasyon artık geleneksel bir hale geldi. Çok mutluyuz ve padok alanı hıncahınç dolu. Sporcular çok mutlu, dünyanın en iyi parkurunda yarışıyorlar. Burada yarışmak artık sporcular için bir ayrıcalık. Herkesi hafta sonu bu büyük şölene bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

