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Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir

03.12.2021 15:12

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'la eşleşen Fenerbahçe'yi yenebileceklerine inandıklarını belirtti. Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir. Top yuvarlak sonuçta. Kazanmak da var kaybetmek de. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözlere sosyal medyada tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Valiliğinin bir otelde düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası 5 . Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'un Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendirdi.

Mehmet Zeybek'in açıklamaları şöyle:

"BİZ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

"Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir. Top yuvarlak sonuçta. Kazanmak da var kaybetmek de. Her şey olabilir. Biz takımımıza güveniyoruz. Ekibimizde güzel bir kardeşlik ve arkadaşlık ortamı var. Son günlerde de iyi bir çıkış yakaladılar. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmada iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Takımımızla her maça iddialı çıkıyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir - Son Dakika
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