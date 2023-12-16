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Afyonkarahisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunu Hizmete Aldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunu Hizmete Aldı

Afyonkarahisar Belediyesi, 30 yıldır atıl vaziyette bulunan olimpik yüzme havuzunu yenileyerek hizmete açtı. Havuz, 25x50 metre ölçülerinde ve 2.60 metre derinliğe sahip olup, jeotermal suyla ısıtılmaktadır.

Afyonkarahisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunu Hizmete Aldı
16.12.2023 - 10:21,
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Afyonkarahisar Belediyesi gerçekleştirdiği yenileme çalışması ile yaklaşık 30 yıldır atıl vaziyette bulunan 25x50 metre ölçülerinde ve 2.60 metre derinliğe sahip olimpik yüzme havuzunu hizmete aldı.

Afyonkarahisar Belediyesi 30 yıldır atıl vaziyette bulunan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzunu yeniden ihya ederek kente kazandırdı.

Tesis kent protokol üyelerinin yanı sıra 27. dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşrifleri ile hizmete girdi.

Olimpik Yüzme havuzunun yapılış sürecine dair bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; tesisin 30 yıl önce yapıldığını ve çalışmalar öncesi çürümeye yüz tutmuş vaziyette olduğunu söyledi.

Tesiste şuanda 600 sporcun yüzme öğrendiğini ifade eden Başkan Zeybek, hafta sonu Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen organizasyonda 170 sporcunun katıldığı bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını ve tesisin federasyon yetkililerinden de beğeni aldığını hatırlattı.

"Havuzun ısıtmasında jeotermal su kullanılacak"

Vali Doç. Dr. Kübra Yiğitbaşı ise tesisin şehrimize hayırlı olmasını diledi. Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı; "7 bin 900 metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edilen olimpik havuz, 25x50 metre ölçülerinde ve 2.60 metre derinliğinde yapılmıştır. Havuz içerisinde 9 adet yüzücü kulvarı, soyunma odaları, saunası ve eğitici odaları ve kondisyon odalarıyla modern ve gelişmiş bir mimariyle inşa edilmiş olimpik yüzme havuzu, artık sporcularımızın ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Şehrimizin yeni değeri bu yüzme havuzunun iki önemli özelliği var. Birincisi havuzun ısıtmasında jeotermal su kullanılması. Biz Afyonkarahisar olarak, jeotermal kaynakları turizm, konut ısıtma ve tarımda kullanarak bu kaynakları bütüncül bir şekilde kullanmakla hep kıvanç duyuyoruz ve bunu her zaman destekliyoruz. Şehrimizin spor komplekslerinde de jeotermal suların kullanılması hem sürdürülebilirlik hem de şehrimizin markası AFJET'in geliştirilmesi için büyük önem arz etmektedir. İkincisi ise tesisin, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak nitelikte inşa edilmiş olmasıdır" dedi.

Yapılan konuşmalar ve açılışın ardından davetliler hep birlikte tesisi gezdi. Sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan konuklara gösteri yüzüşü yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Afyonkarahisar Belediyesi, Mehmet Zeybek, Son Dakika

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