Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencilere satranç turnuvası 5 kategoride yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencilere satranç turnuvası 5 kategoride yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin\'de öğrencilere satranç turnuvası 5 kategoride yapılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ilçe geneli satranç turnuvası düzenleyecek. 5 kategorideki turnuvada okul elemeleri 26 Ekim-13 Kasım'da, ilçe finalleri 23 Kasım'da başlayacak; her kategoride ilk üç öğrenciye ödül verilecek.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini artırmak amacıyla ilçe geneli satranç turnuvası düzenlenecek.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen turnuva, ilkokul, 5 ve 6'ncı sınıflar, 7 ve 8'inci sınıflar, 9 ve 10'uncu sınıflar ile 11 ve 12'nci sınıflar olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvada, 26 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında okul elemeleri düzenlenecek. İlçe final müsabakaları ise 23 Kasım'da başlayacak.

Turnuvada her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilecek.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüTürkiye YüzyılıBolvadinEğitimAfyonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:06:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencilere satranç turnuvası 5 kategoride yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei