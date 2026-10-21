Afyonkarahisar Bolvadin\'de öğrencilere satranç turnuvası 5 kategoride yapılacak

Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencilere satranç turnuvası 5 kategoride yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ilçe geneli satranç turnuvası düzenleyecek. 5 kategorideki turnuvada okul elemeleri 26 Ekim-13 Kasım'da, ilçe finalleri 23 Kasım'da başlayacak; her kategoride ilk üç öğrenciye ödül verilecek.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini artırmak amacıyla ilçe geneli satranç turnuvası düzenlenecek.
Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen turnuva, ilkokul, 5 ve 6'ncı sınıflar, 7 ve 8'inci sınıflar, 9 ve 10'uncu sınıflar ile 11 ve 12'nci sınıflar olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek. Turnuvada, 26 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında okul elemeleri düzenlenecek. İlçe final müsabakaları ise 23 Kasım'da başlayacak.
Turnuvada her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilecek.
Kaynak: İHA
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