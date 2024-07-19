Afyonkarahisar'da Büyük Erkekler Voleybol Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Büyük Erkekler Voleybol Şampiyonası Sonuçlandı

Afyonkarahisar\'da Büyük Erkekler Voleybol Şampiyonası Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleşen 2024 yılı Büyük Erkekler Voleybol Şampiyonası sona erdi. AKAL takımı birinci olurken, Şuhut Hisar Spor Kulübü ikinci, Belediye Yüntaş Spor Kulübü üçüncü ve Sandıklı Belediye Spor Kulübü dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu takdim etti.

19.07.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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Afyonkarahisar'da voleybol severlerin büyük bir heyecanla takip ettiği 2024 yılı Büyük Erkekler Voleybol Şampiyonası, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen son maçlarla tamamlandı.

Müsabakaların sonunda AKAL takımı birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Şuhut Hisar Spor Kulübü ikinci, Belediye Yüntaş Spor Kulübü üçüncü ve Sandıklı Belediye Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlar, gösterdikleri üstün performanslarla seyircilerin büyük alkışını topladı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşma yapan Yılmaz Erşen, müsabakaların son derece çekişmeli geçtiğini ve tüm takımların büyük bir özveriyle mücadele ettiğini vurguladı. Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ise tüm sporcuları tebrik ederek, organizasyonun başarısına dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Büyük Erkekler Voleybol Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Büyük Erkekler Voleybol Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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