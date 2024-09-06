Kar Motosikleti Şampiyonası Toplantısı Afyon'da Yapıldı - Son Dakika
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Kar Motosikleti Şampiyonası Toplantısı Afyon'da Yapıldı

Kar Motosikleti Şampiyonası Toplantısı Afyon\'da Yapıldı

Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi. İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, Türkiye'de Dünya Motokros Şampiyonası'yla alevlenen ateşin devam ettiğini söyledi.

06.09.2024 15:46
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Afyonkarahisar'da Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) 2025 yılı organizatörleri toplantısı gerçekleştirildi.

NG Afyon'da gerçekleştirilen toplantıya; İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'nin motosiklet federasyonlarının temsilcileri, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yetkilileri katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, Türkiye'de Dünya Motokros Şampiyonası'yla alevlenen ateşin devam ettiğini söyledi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye'deki ilk yarışının martta Erciyes'te yapıldığını aktaran Baysan, şöyle konuştu:

"İlk organizasyonumuz olmasına rağmen güzel geçti. Dünya Motokros Şampiyonası'ndaki pist ve padok alanı tecrübelerimizi oraya aktardık. Bugün de Afyonkarahisar'da organizatörler toplantısının yapılması bizim için çok önemli. Dört senelik bir organizasyon, yeni bir branş sayılır. Biz en son katıldık. Fakat ciddi şekilde orada yerimizi aldık. Yarışlarımız çok iyi geçti. Bundan sonra da Türkiye'de bu organizasyonun hızla ilerleyeceğine inanıyoruz."

Türkiye'de ikinci etap talebi

Baysan, bu yılki şampiyonanın Türkiye etabının büyük oranda yine Kayseri'deki Erciyes'te yapılacağını bildirdi.

Yetkililerin Türkiye'de yıl içinde iki ayaklı organizasyon taleplerinin olduğunu anlatan Baysan, "Bu talep, Türkiye'deki organizasyonun başarısından dolayı oldu. İkinci etap yarışı da Erciyes'te mi, başka bir kayak tesisinde mi olur? O daha tam netleşmedi. İnşallah, önümüzdeki takvim açıklandığında hep beraber onu da göreceğiz." dedi.

Rizzi: "Kurallar ve organizasyonu daha ileriye taşıma görüşüldü"

FIM yetkilisi Daniele Rizzi de yarışçıların ve katılımcıların TMF'nin düzenlediği şampiyonanın Türkiye etabından çok memnun kaldığını ve organizasyonun başarılı olduğunu ifade etti.

Organizatörlerle şampiyonanın geleceğiyle ilgili bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Rizzi, "Kurallar hakkında ve beraber bu işi daha nasıl ileriye götürebiliriz diye görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası büyüdüğü zaman nerelere gelebileceğini yetkililere göstermiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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