Afyonkarahisar\'da \'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası\' düzenlendi

Afyonkarahisar Hocalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' 7 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Turnuva, 21-27 Aralık 2023 tarihlerinde Hocalar Spor Salonu'nda oynanan maçlarla sona erdi.
Turnuvada Sağlık Takımı, Yıldızlar Kadın Kültür Evi Takımı ve Kardelen Takımı dereceye girdi.
Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Kaymakam Hakan Kara tarafından verildi.
Turnuva, katılan tüm takımlara ve sporcularına teşekkür edilerek sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
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