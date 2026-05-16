Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonaları Başladı
Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonaları Başladı

16.05.2026 12:06
Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları, 150 sporcuyla Afyonkarahisar'da düzenleniyor.

Afyonkarahisar'da, Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın ilk ve BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarının idari ve teknik kontrolleri ile jüri toplantısı yapıldı.

Sporcular ve ailelerine, pist ile yarışlar hakkında brifing verildi.

Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç şampiyonanın, antrenman ve sıralama turları başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlara, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20'si yabancı 150 sporcu katılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere, Afyonkarahisar'da üç büyük motokros şampiyonası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şampiyonalara ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Akülke, şöyle konuştu:

"Bu üç motokros şampiyonamız artık Afyonkarahisar'da geleneksel hale geldi. 6 ülkeden 150'ye yakın yerli ve yabancı sporcu, yarışlara katılıyor. Padok alanımız dolu ve sporcularımız mutlu. Onlar da dünyanın en iyi parkurlarında yarışıyor. Burada yarışmak sporcular için ayrıcalık oldu. Bütün motorsporseverleri, bu hafta sonu Afyonkarahisar'a bekliyoruz."

Kaynak: AA

