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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonunda yapıldı. Erkeklerde Kamil Miras Anadolu Lisesi birinci olurken, Kızlarda ise Spor Lisesi birinci oldu. Ödül töreniyle sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği Tamamlandı
15.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonunda heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı.

Erkeklerde, Kamil Miras Anadolu Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çay Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Kızlarda ise Spor Lisesi birinci, Kamil Miras Anadolu Lisesi ikinci, Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi ve Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül töreni ile sporculara kupa ve madalyaları verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Gençlik, Spor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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