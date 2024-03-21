Afyonkarahisar\'da Spor Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başkanlığında, antrenörlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ve ilin çeşitli branşlarında faaliyet gösteren antrenörlerin katıldığı toplantı, spor alanındaki gelişimi ve stratejik adımlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdı. Toplantıda, özellikle spor kurslarının düzenlenmesi, katılımın artırılması ve etkinliğin arttırılması gibi konular ele alındı. Spor kurslarının topluma yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi hedeflenirken, katılımcıların ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verilmesi için yeni stratejilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın ildeki uygulanması da detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, İl Müdürü Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, ilin spor alanındaki potansiyelinin artırılması ve sporun toplumsal etkisinin güçlendirilmesi için kararlılık vurgulandı. Kasapoğlu, sporun gençlerin gelişiminde ve toplumun sağlığında önemli bir rol oynadığını belirterek, ilin spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporun her kesime yayılması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR