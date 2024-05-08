Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki okul üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki okul üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu oldu

Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa ilçesindeki okul üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu oldu

Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu, Badminton Küçükler Denizli Bölge Grup Müsabakaları'nda üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu oldu. Ödüller Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından takdim edildi. Okul, Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkı kazandı.

08.05.2024 07:37
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bulunan Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Badminton Küçükler Denizli Bölge Grup Müsabakaları'nda üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

Okul sporcularına ödülleri, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından törenle takdim edildi. Sinanpaşalı öğrenciler bu önemli başarıyla birlikte Bartın'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkı kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki okul üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki okul üst üste üçüncü kez Bölge Şampiyonu oldu - Son Dakika
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