Ağabeyinin izinden giden judocu ikizler şampiyonalardan madalyalarla dönüyor - Son Dakika
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Ağabeyinin izinden giden judocu ikizler şampiyonalardan madalyalarla dönüyor

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Ağabeyinin izinden giden judocu ikizler şampiyonalardan madalyalarla dönüyor
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Ağabeyinin izinden giden judocu ikizler şampiyonalardan madalyalarla dönüyor
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- Sivas'ta ağabeyi 16 yaşındaki Mehmet Tuna Gez'i örnek alarak 5 yıl önce judoya başlayan 13 yaşındaki ikizlerden Davut Gez: "Ümitler kategorisinde Avrupa'da ve dünyada derece yapmayı planlıyorum. Büyüdüğümde de olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyorum"

Sivas'ta ağabeyinin izinden giden 13 yaşındaki tek yumurta ikizi judocular Davut ve Yahya Gez, katıldıkları şampiyonalarda madalyaları topluyor.

Aynı sporla uğraşan ağabeyi Mehmet Tuna Gez'in yönlendirmesiyle henüz 8 yaşındayken judoya başlayan ikizler, kısa sürede gösterdikleri başarılı performansla dikkati çekti.

Türkiye'de katıldıkları şampiyonalarda birçok madalya kazanan ikizlerden Davut, 2024'te Balkan Şampiyonası'nda gümüş, 2025'te Avrupa Kupası'nda altın ve 2026'da Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yahya Gez ise 2025'te Avrupa Kupası'nda gümüş ve 2026'da Balkan Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

İkizler, yeni başarılar için çalışmalarını Şeyh Şamil Spor Kompleksi'nde judo antrenörü Sema Soyuyüce nezaretinde sürdürüyor.

100'e yakın madalya topladı

Şehit Adnan Saka Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Davut Gez, AA muhabirine, ağabeyi Mehmet Tuna'nın yönlendirmesiyle 2021'de judoya başladığını söyledi.

Kardeşi Yahya ile farklı kilolarda mücadele ettiklerini belirten Davut, bu müsabakaların çoğunda birincilik elde ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Davut, antrenmanlarda kardeşi Yahya ve ağabeyi Mehmet Tuna ile çalıştığını anlatarak, "Kardeşim antrenmanlarda teknik konularda beni daha iyi anlıyor ve bu bana bir avantaj sağlıyor." dedi.

Katıldığı müsabakalarda 100'e yakın madalya topladığını vurgulayan Davut, "Ümitler kategorisinde Avrupa'da ve dünyada derece yapmayı planlıyorum. Büyüdüğümde de olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyorum." diye konuştu.

"Rakip olursak kardeşimi yenebileceğimi düşünüyorum"

İkizlerden Yahya Gez de antrenmanlarda ikiziyle eş olduklarını söyledi.

Okulda, evde, antrenmanda, hayatının her anında kardeşiyle birlikte olduklarını dile getiren Yahya, "Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Beraber olmak güzel bir şey. Büyüdüğümüzde de ikizimle başarılar elde etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

İkizi gibi kendisinin de büyük hedefleri olduğunu belirten Yahya, şöyle konuştu:

"Üst kategoriye geçince Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyorum. Aramızda ister istemez bazen rekabet ortamı oluyor. Aynı kiloda yarışmıyoruz. Ben 46 kiloda, kardeşim ise 50 kiloda yarışıyor. Hiç karşı karşıya geldiğimiz müsabaka olmadı. Rakip olursak ben daha azimliyim ve kardeşimi yenebileceğimi düşünüyorum."

"Birbirimizi motive ediyoruz"

İkizlerin ağabeyi 16 yaşındaki Mehmet Tuna Gez ise judoyla ilkokulda tanıştığını söyledi.

Futbolun ardından judoya yöneldiğini anlatan Mehmet Tuna, Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında derecelerinin bulunduğunu ifade etti.

Kardeşlerinin judoya kendisinin teşvikiyle başladığını belirten Mehmet Tuna, "İyi ki teşvik etmişim. Onların başarı kariyerinde önlerini açtım. Kardeşlerime iyiliğim dokunduğu için mutluyum." dedi.

Mehmet Tuna, antrenmanlarının neşeli geçtiğini belirterek, "Antrenmanlar çekişmeli oluyor çünkü judo sert ve hırslı bir spor. Minderde kardeş veya aileden biri olsun dinlemiyor. Minderde farklı bir kişiliğe dönüşüyoruz. Hırs ve başarı kişiliğimizin ön planında oluyor." ifadelerini kullandı.

Kardeşlerinin elde ettiği başarıların hemen hemen aynı olduğunu vurgulayan Mehmet Tuna, şunları kaydetti:

"Aynı başarıyı elde etmelerinde, aynı antrenmanları görüp birlikte çalışmalarının etkisi var. Yetenek aileden de geliyor. Yetenek bu sporda ön planda ama asıl önemli olan çalışma. Çalışmalarda birbirimizi motive ediyoruz. Bu motivasyon kaynağı da başarıyla sonuç veriyor. Ben de Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek istiyorum."

Antrenör Sema Soyuyüce ise ikiz kardeşleri yaklaşık bir yıldır çalıştırdığını söyledi.

Davut ve Yahya'nın çok başarılı olduğunu belirten Soyuyüce, "Onlarla çalışmak gerçekten gurur verici. Çocuklar gerçekten yetenekli ve başarılı. Bu başarılarının devamını istiyorum." dedi.

Soyuyüce, ilk başlarda genelde ikizleri karıştırdığını, sonradan ise bu duruma alıştığını ifade etti.

Kaynak: AA
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