Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Kadınlar 3. Lig'de Başarıya Ulaşıyor - Son Dakika
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Kadınlar 3. Lig'de Başarıya Ulaşıyor

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Kadınlar 3. Lig\'de Başarıya Ulaşıyor

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta mücadele ederek, önemli başarılara imza atıyor. Takımın gösterdiği kararlılık ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken cesur kadınlar, Ağrı'yı ve Türkiye'yi gururlandırıyor. Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un destekleriyle moral ve motivasyonları yüksek olan takım, ikinci lige yükselmeyi hedefliyor.

25.04.2024 10:57
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta mücadelesine devam ediyor. Gösterdikleri kararlılıkla 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen takım, önyargılara da meydan okuyarak, önemli başarılara imza atıyor.

Yeşil sahalarda gösterdikleri performans ve sosyal sorumluluk projelerindeki katkılarıyla 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür plaketi alma başarısını gösteren cesur kadınlar, sahadaki başarılarını Ağrı'yı ve Türkiye'yi gururlandırmak için kullanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki ASP Gençlik ve Spor Kulübü ile spora adım atan takım, büyük bir kısmı erken yaşta ve zorla evliliklerle karşı karşıya kalan yaşıtlarının aksine, futbol oynama tutkularını gerçeğe dönüştürüyor. Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un destek ve katkıları, takımın moral ve motivasyonunu zirveye taşıyor. Neslihan Gül Koç, kadın futbolcularla sık sık bir araya gelerek, maçlarını izliyor ve yanlarında olarak onlara güç veriyor.

Futbolculardan Merve Kurt, "Futbola ilk başladığımda ailem buna çok karşıydı. Sonradan hocalarımın ve arkadaşlarımın desteğiyle bu engeli aştık. Futbola sadece erkeklerin oynayabileceğini düşünmek yanlış. Biz bunu başardık ve kanıtladık. Hedefimiz şampiyonluk ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a, hem yardımlarından hem de maç esnasındaki desteklerinden dolayı en içten dileklerimizle teşekkür ederiz" dedi.

Takım kaptanı Kader Şimşek ise, "Biz Ağrı'nın tek kadın futbol takımıyız ve çok da başarılıyız. Seyirciler bizi izleyerek kadınların futbola karşı olan ön yargılarını yıkıyorlar. Bu bize ilham veriyor ve örnek oluyoruz. Daha fazla seyirciye ve desteğe ihtiyacımız var. Bu sayede farkındalık oluşturabilir ve daha fazla kızın bu spora katılmasını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Takımın antrenörü Önder Tunay da, "Hedefimiz ikinci lige yükselmek. Bu zor bir hedef ancak kızlarımızın azmi ve kararlılığıyla bunu başaracağımıza inanıyorum. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadın futbolunun zorluklarının farkındayız. Fakat futbol kızlarımıza birçok imkan sunuyor. Spor lisesine geçişlerde önemli rol oynuyor, üniversite imkanı sunuyor ve beden eğitimi öğretmenliği gibi alanlarda iş imkanları oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un desteğine değinen Tunay, "Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç hanımefendi bize çok büyük destek oluyorlar. Bu sayede şampiyonluk hedefimiz daha da güçlendi. Onların desteğiyle Ağrı'ya ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne bu şampiyonluğu getirmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Kadınlar 3. Lig'de Başarıya Ulaşıyor - Son Dakika

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